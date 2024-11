Uefa anuncia investimento de R$ 6 bilhões para impulsionar futebol feminino até 2030

A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) anunciou, nesta quarta-feira (30), um investimento de R$ 6 bilhões para impulsionar o futebol feminino até 2030. Esse valor será dedicado às categorias de base, à profissionalização de alto nível e à melhoria dos estádios. O novo programa da instituição tem o intuito de tornar o futebol um esporte coletivo mais praticado por mulheres , além de aumentar a audiência ao longo da temporada.



O Esporte Record News também mostrou a preparação do Botafogo para o jogo desta noite contra o Peñarol na Libertadores. O time carioca venceu os uruguaios por 5 a 0 no primeiro confronto da semifinal da competição. Cruzeiro, Flamengo e Internacional também têm jogos decisivos na reta final do Campeonato Brasileiro em busca de garantir a classificação para as competições continentais de 2025.