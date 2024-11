'Elas com a Bola' faz homenagem a Prisco Palumbo, ex-jogador e técnico de futebol feminino

O programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS, de segunda-feira (28), prestou uma homenagem a Prisco Palumbo, ex-jogador e técnico de futebol feminino , que faleceu aos 78 anos, no último sábado (25). Reconhecido como um dos precursores do futebol feminino no Brasil, Prisco foi um grande defensor do esporte e uma inspiração para muitas atletas. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.