Além dos homens, Corinthians e Palmeiras duelam também no Paulistão Feminino neste fim de semana.

Zagueira do Palmeiras exalta evolução defensiva da equipe antes de clássico contra o Corinthians

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (3), às 11h, em partida pelo Paulistão Feminino . O jogo vale a liderança do campeonato, e ambos os times vêm preparados com reforços. Em entrevista, a zagueira Pati Maldaner, do Palmeiras, fala da evolução na defesa da equipe alviverde. “Não tomar gol em um clássico já é um grande passo para chegar na vitória, e é isso que a gente está buscando, é para isso que a gente trabalha”, diz.

