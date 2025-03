Ex-ídolo do basquete do Corinthians, Wlamir Marques morre aos 87 anos em SP Record News|Do R7 18/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wlamir Marques, um dos maiores ídolos do basquete no Brasil, faleceu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital particular em São Paulo. Marques é um dos grandes nomes do basquete brasileiro. Nascido em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, em 16 de julho de 1937, o ex-ala era conhecido pelos apelidos de Disco Voador e Diabo Loiro. Ao longo de sua carreira, Wlamir conquistou dois títulos mundiais com a seleção brasileira, nas edições de 1959 e 1963. Além disso, esteve presente nas campanhas em que o Brasil ficou com o vice-campeonato, em 1954 e 1970.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews