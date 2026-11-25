O glaucoma é uma doença ocular que pode agir de forma silenciosa por anos no corpo humano e prejudicar a visão , podendo gerar a perda irreversível. O oftalmologista Dr. Hallim Féres Neto explica em entrevista ao Fala Doutor questões sobre a doença. Alguns possíveis sintomas que não sentimos são: a compensação dos olhos, a perda lateral da visão e o aumento da pressão ocular. É importante buscar tratamento precocemente, especialmente em estado de idade acima de 40 anos, histórico familiar, miopia alta ou fumante. O doutor também explica informações sobre doenças que podem ocorrer antes e depois do diagnóstico de glaucoma.



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