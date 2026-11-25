Mais de 77 mil novos casos de câncer de próstata são estimados por ano no Brasil no triênio entre 2026 e 2028, informa o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Novembro traz a campanha anual dedicada à saúde integral do homem, com foco especial na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. No Fala Doutor do último domingo (15), o Dr. Cristiano Gomes, urologista e presidente da SBU-SP (Sociedade Brasileira de Urologia – Seção São Paulo), explicou a importância dos exames no diagnóstico da doença. Entre as principais causas, obesidade e alimentação são características marcantes para um câncer de próstata de maior gravidade. Assista na íntegra!



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