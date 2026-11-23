O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil é celebrado nesta segunda-feira (23). Entre 2026 e 2028, de acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil deve registrar 7.560 novos casos de câncer infantojuvenil por ano.



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