Fifa aprova criação do Mundial de Clubes Feminino a partir de 2028 Record News 05/03/2025 - 20h30

O Conselho da Fifa aprovou nesta quarta-feira (5) a criação de um Mundial de Clubes Feminino, que acontecerá a cada quatro anos e reunirá 16 equipes. A primeira edição do Mundial de Clubes Feminino será realizada em 2028, com cinco equipes da Europa, duas da América do Sul, duas da África, duas da Ásia e duas da Concacaf, além de outros três times que serão definidos em partidas entre os classificados de cada confederação em uma fase preliminar.

