‘Eyes Wide Open’, de Sabrina Carpenter, comemora uma década de lançamento Álbum de estreia da cantora vendeu 12 mil cópias na primeira semana Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/07/2025 - 17h07 (Atualizado em 20/07/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Eyes Wide Open’, primeiro álbum de Sabrina Carpenter, completa 10 anos em 2025

O álbum Eyes Wide Open, que marcou a estreia de Sabrina Carpenter no cenário musical, completou dez anos desde seu lançamento, em 2015. Este trabalho inicial vendeu cerca de 12 mil cópias na primeira semana. Antes disso, em 2014, Sabrina já havia lançado um EP intitulado Can’t Blame a Girl for Trying.

O single principal do álbum, We’ll Be The Stars, aborda temas como juventude e realização de sonhos. Embora o sucesso atual possa levar muitos a pensarem que sua carreira é recente, Sabrina já possui uma trajetória consolidada na indústria musical.

Assista ao vídeo - ‘Eyes Wide Open’, primeiro álbum de Sabrina Carpenter, completa 10 anos em 2025

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!