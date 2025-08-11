Logo R7.com
Halle Berry e Djimon Hounsou são confirmados em novo filme sobre caça ilegal

Dirigido por Joel Souza, o longa aborda a luta contra caçadores no Quênia

Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Djimon Hounsou e Halle Berry foram confirmados como protagonistas do filme “Red Card”, dirigido por Joel Souza. O roteiro é de George Gallo, conhecido pela franquia “Bad Boys”.

A trama, baseada em eventos reais, se desenrola no Quênia e aborda a luta contra a caça ilegal. Apesar do anúncio do elenco e da equipe criativa, a data de lançamento ainda não foi divulgada.

