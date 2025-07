The Weeknd celebra uma década de ‘Beauty Behind the Madness’ Álbum consolidou o cantor canadense como ícone do pop mundial Geek Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h35 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h35 ) twitter

‘Beauty Behind the Madness’, de The Weeknd, completa 10 anos em 2025

O álbum “Beauty Behind the Madness”, de The Weeknd, lançado em 28 de agosto de 2015, completa dez anos em 2025. Este trabalho foi um marco na carreira do cantor canadense, estabelecendo-o como um nome importante no cenário pop global.

Com hits como “The Hills” e “Earned It”, o álbum liderou as paradas americanas por várias semanas e foi um dos dez discos mais vendidos de seu ano de lançamento. A faixa “Earned It” também fez parte da trilha sonora do filme “50 Tons de Cinza” e foi indicada ao Oscar. Em 2016, o álbum recebeu duas indicações ao Grammy, ganhando uma estatueta.

As letras introspectivas do álbum exploram temas como vícios, relacionamentos complexos e a busca por identidade. No clipe de “The Hills”, The Weeknd retrata um relacionamento secreto e a perda de controle emocional. Especulações sugerem que a música poderia estar relacionada à cantora Ariana Grande, embora isso nunca tenha sido confirmado publicamente.

Assista ao vídeo - ‘Beauty Behind the Madness’, de The Weeknd, completa 10 anos em 2025

