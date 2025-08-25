Colapso de penhasco em praia francesa gera alerta Turista registra o incidente; autoridades pedem cautela Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 19h45 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h45 ) twitter

Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França

Um turista capturou em vídeo o momento em que parte de um penhasco desabou em uma praia no norte da França, levantando uma nuvem de poeira que assustou os presentes. Ninguém ficou ferido no incidente. As autoridades locais emitiram um alerta sobre o risco de novos deslizamentos na área, recomendando que visitantes mantenham distância segura dos penhascos.

Assista ao vídeo - Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França

