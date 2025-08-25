Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Colapso de penhasco em praia francesa gera alerta

Turista registra o incidente; autoridades pedem cautela

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França
Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França

Um turista capturou em vídeo o momento em que parte de um penhasco desabou em uma praia no norte da França, levantando uma nuvem de poeira que assustou os presentes. Ninguém ficou ferido no incidente. As autoridades locais emitiram um alerta sobre o risco de novos deslizamentos na área, recomendando que visitantes mantenham distância segura dos penhascos.

Assista ao vídeo - Penhasco desaba e assusta turistas em praia no norte da França

Veja também


Um adolescente também estava envolvido na ação e foi apreendido

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.