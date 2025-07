Confiança da indústria brasileira cai com novas tarifas dos EUA Índice atinge 94,8 pontos, menor nível do ano devido ao tarifaço de Trump Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confiança da indústria brasileira recua em meio às incertezas do tarifaço de Trump

A confiança da indústria no Brasil caiu pelo segundo mês consecutivo, com o índice recuando dois pontos em comparação a junho, alcançando 94,8 pontos, o menor nível do ano. A queda ocorre em meio a incertezas relacionadas à tarifa de 50% anunciada por Donald Trump, que entrará em vigor nesta sexta-feira.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a percepção sobre os próximos meses contribuiu para a queda no indicador. Enquanto isso, a avaliação sobre a situação atual dos empresários apresentou uma leve melhora. As indústrias brasileiras enfrentam desafios diante das novas tarifas que devem impactar o setor nos meses seguintes.

Assista ao vídeo - Confiança da indústria brasileira recua em meio às incertezas do tarifaço de Trump

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!