Crianças são resgatadas de carro trancado na Geórgia sob calor extremo Polícia agiu rapidamente para salvar duas crianças em perigo nos EUA Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 17h08

Crianças trancadas em carro pelo pai durante calor intenso são resgatadas na Geórgia (EUA)

Na Geórgia, Estados Unidos, duas crianças foram resgatadas após serem deixadas trancadas em um carro sob calor intenso. Testemunhas chamaram a polícia ao perceberem o risco que as crianças corriam dentro do veículo.

Os policiais chegaram rapidamente, quebraram o vidro do motorista e retiraram as crianças do banco traseiro. A temperatura interna do carro estava próxima de 50°C. O pai das crianças foi preso em flagrante, mas liberado após pagar uma fiança de R$ 60 mil.

