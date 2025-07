Adolescente de 13 anos morre após contusão em partida de futebol em Jundiaí (SP)

Um adolescente de 13 anos morreu, na última segunda-feira (7), depois de um acidente em uma quadra de futebol em Jundiaí, interior de São Paulo. Conhecido como “mini-Pelé”, Murilo dos Santos Matos recebeu o nome do rei do futebol pelos amigos que conheciam a paixão dele pelo esporte.



Na sexta-feira (4), o menino jogava bola normalmente com os amigos, quando teve uma queda e machucou a coxa direita. Após três dias com incômodos e dores ainda presentes, ele foi levado ao Pronto Atendimento da Ponte São João, mas acabou não resistindo horas depois de dar entrada no hospital.



Segundo o boletim de ocorrência, os médicos teriam identificado complicações graves devido à queda. Segundo o laudo, depois de uma infecção viral , o adolescente teria desenvolvido uma inflamação muscular grave. Os exames identificaram danos nos músculos, além de alterações no sangue.