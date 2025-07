Lula busca estreitar laços com a Ásia ao receber presidente indonésio; assista ao discurso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante o encontro com presidente indonésio, Prabowo Subianto, ocorrido em Brasília, nesta quarta-feira (9). A visita acontece após a presença do líder asiático após o encontro da cúpula do Brics entre os dias 6 e 7 de julho. O objetivo do encontro entre os chefes de estados é estreitar os laços econômicos, políticos, sociais e culturais com os países asiáticos. “A relação entre o Brasil e a Indonésia é a prova de que a sintonia é mais relevante do que a distância que nos separa”, comentou o presidente.



Em seu discurso, Lula ressaltou a intenção de aproximação nas relações de educação e comerciais entre os dois países, principalmente nos setores da aviação civil e de produtos de defesa. O presidente também reforçou a importância das negociações dos biocombustíveis — bandeira que o Brasil tem defendido nos esforços da transição energética .



Em outro momento, Lula disse que “Brasil e Indonésia se opõem às classificações arbitrárias que desequilibram o comércio e aprofundam assimetria entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento”.