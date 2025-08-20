Impacto da exposição precoce à internet em jovens
Psiquiatra Guido Boabaid destaca riscos do uso excessivo sem supervisão
A manifestação do influenciador Felca trouxe à tona a discussão sobre os impactos da exposição excessiva à internet em crianças e adolescentes. Em entrevista, o médico psiquiatra Guido Boabaid enfatizou que o uso sem supervisão pode prejudicar o desenvolvimento emocional, cognitivo e social dos jovens.
Pesquisas indicam que o uso prolongado da internet pode interferir na linguagem, memória e desenvolvimento social das crianças. Além disso, o acesso precoce a conteúdos impróprios pode aumentar a ansiedade, impulsividade e até levar à depressão. Boabaid recomenda que crianças de até dois anos evitem o contato com telas. Entre dois e cinco anos, o uso deve ser limitado a uma hora diária, sempre sob supervisão. A partir dos seis anos, Boabaid sugere que o foco seja educacional e recreativo, seguido de supervisão.
Na adolescência, é essencial manter um diálogo aberto entre pais e filhos sobre os riscos e benefícios do uso da internet. O especialista também destacou a importância de os pais definirem limites para si mesmos, servindo de exemplo para seus filhos.
