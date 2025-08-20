Impacto da exposição precoce à internet em jovens Psiquiatra Guido Boabaid destaca riscos do uso excessivo sem supervisão Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 18h45 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O uso excessivo da internet pode prejudicar o desenvolvimento emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes.

A exposição precoce a conteúdos impróprios pode aumentar a ansiedade e levar à depressão.

Crianças devem evitar telas até os dois anos; uso entre 2 a 5 anos deve ser limitado a uma hora diária e sempre supervisionado.

É crucial manter um diálogo aberto entre pais e filhos sobre os riscos e benefícios da internet na adolescência.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A manifestação do influenciador Felca trouxe à tona a discussão sobre os impactos da exposição excessiva à internet em crianças e adolescentes. Em entrevista, o médico psiquiatra Guido Boabaid enfatizou que o uso sem supervisão pode prejudicar o desenvolvimento emocional, cognitivo e social dos jovens.

Pesquisas indicam que o uso prolongado da internet pode interferir na linguagem, memória e desenvolvimento social das crianças. Além disso, o acesso precoce a conteúdos impróprios pode aumentar a ansiedade, impulsividade e até levar à depressão. Boabaid recomenda que crianças de até dois anos evitem o contato com telas. Entre dois e cinco anos, o uso deve ser limitado a uma hora diária, sempre sob supervisão. A partir dos seis anos, Boabaid sugere que o foco seja educacional e recreativo, seguido de supervisão.

Na adolescência, é essencial manter um diálogo aberto entre pais e filhos sobre os riscos e benefícios do uso da internet. O especialista também destacou a importância de os pais definirem limites para si mesmos, servindo de exemplo para seus filhos.

Quais os principais riscos do uso excessivo da internet em crianças e adolescentes?

O psiquiatra Guido Boabaid destaca que o uso sem supervisão pode prejudicar o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, além de afetar a linguagem, memória e levar a questões como ansiedade e depressão.

Qual é a recomendação de uso de telas para crianças de diferentes idades?

Boabaid recomenda que crianças até dois anos evitem o contato com telas. Entre dois e cinco anos, o uso deve ser limitado a uma hora diária, sempre sob supervisão. A partir dos seis anos, o foco deve ser em atividades educacionais e recreativas, também com supervisão.

Como os pais podem auxiliar no uso da internet pelos filhos adolescentes?

É essencial que haja um diálogo aberto entre pais e filhos sobre os riscos e benefícios do uso da internet. Além disso, os pais devem estabelecer limites para si mesmos, servindo de exemplo.

Que impactos a exposição precoce à internet pode ter no comportamento dos jovens?

O acesso precoce a conteúdos impróprios pode aumentar a ansiedade, a impulsividade e contribuir para o desenvolvimento de depressão, afetando negativamente o comportamento e o bem-estar dos jovens.

