Incêndio destrói depósito de recicláveis em Palmital (SP)

Incidente causou prejuízo de R$ 20 milhões em materiais consumidos pelo fogo

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de materiais recicláveis em Palmital, São Paulo. O incidente resultou na perda de 100 mil toneladas de materiais e um prejuízo estimado em R$ 20 milhões.

Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades foram mobilizadas para controlar as chamas. Durante a madrugada, brigadas permaneceram no local para monitoramento. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.

