Incêndio destrói depósito de recicláveis em Palmital (SP)

Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de materiais recicláveis em Palmital, São Paulo. O incidente resultou na perda de 100 mil toneladas de materiais e um prejuízo estimado em R$ 20 milhões.
Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades foram mobilizadas para controlar as chamas. Durante a madrugada, brigadas permaneceram no local para monitoramento. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.
Veja também
Saída estava aberta atrás dele, que não percebeu; caso curioso aconteceu na China
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!