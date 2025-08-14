Incêndio destrói depósito de recicláveis em Palmital (SP) Incidente causou prejuízo de R$ 20 milhões em materiais consumidos pelo fogo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 17h41 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h41 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções destruiu um depósito de materiais recicláveis em Palmital, São Paulo. O incidente resultou na perda de 100 mil toneladas de materiais e um prejuízo estimado em R$ 20 milhões.

Equipes do Corpo de Bombeiros de cinco cidades foram mobilizadas para controlar as chamas. Durante a madrugada, brigadas permaneceram no local para monitoramento. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.

