Líderes europeus discutem paz na Ucrânia na Casa Branca Reunião com Trump e Zelensky busca soluções para o conflito ucraniano Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 17h34 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h34 )

Líderes europeus se reuniram nesta segunda-feira na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir soluções pacíficas para o conflito na Ucrânia. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, destacou a importância da unidade entre os países ocidentais e expressou apoio absoluto aos esforços ucranianos pela paz. Meloni enfatizou a necessidade de garantir a segurança para evitar futuros conflitos, em um cenário de pouca disposição russa ao diálogo.

