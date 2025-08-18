Líderes europeus discutem paz na Ucrânia na Casa Branca

Líderes europeus se reuniram nesta segunda-feira na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir soluções pacíficas para o conflito na Ucrânia. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, destacou a importância da unidade entre os países ocidentais e expressou apoio absoluto aos esforços ucranianos pela paz. Meloni enfatizou a necessidade de garantir a segurança para evitar futuros conflitos, em um cenário de pouca disposição russa ao diálogo.
