Motorista embriagado atropela casal de policiais em corrida no Maranhão Condutor foi detido após teste de bafômetro positivo; estado das vítimas não divulgado Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 19h30 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h30 )

Motorista embriagado fura bloqueio de corrida de rua e atropela casal de policiais no Maranhão

Um casal de policiais foi atropelado por um motorista embriagado durante uma corrida em Santa Inês, no interior do Maranhão. O incidente ocorreu quando o motorista ultrapassou o bloqueio e atingiu o casal com velocidade, arremessando um dos policiais por alguns metros.

O teste de bafômetro realizado no local indicou que o motorista estava sob efeito de álcool, resultando em sua condução para a delegacia. As vítimas foram levadas para um hospital da região, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

