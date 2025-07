Detento algemado foge a pé de delegacia em Juazeiro do Norte (CE)

Um detento mesmo algemado fugiu a pé de uma delegacia em Juazeiro do Norte , no Ceará, no último sábado (5). Mesmo com as mãos algemadas nas costas, o homem conseguiu escapar em um momento de distração. Nas imagens gravadas por pessoas que transitavam no local, é possível ver um policial penal correndo atrás do fugitivo, conseguindo capturá-lo após algumas quadras. Segundo a polícia, o homem já estava no sistema prisional e foi levado à delegacia após ser flagrado com drogas na cela.