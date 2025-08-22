Novo crescimento projetado para construção civil em SP é de apenas 2,2% Revisão considera cenário interno mais influente que fatores externos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h31 ) twitter

Projeção de crescimento da construção civil cai para 2,2% em 2025, diz sindicato

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) revisou para baixo sua projeção de crescimento para o setor em 2025. A expectativa foi ajustada de um aumento de 3% para uma alta de apenas 2,2%, conforme divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Esta nova estimativa leva em conta um crescimento projetado de 2,5% no desempenho das construtoras e de apenas 1,5% nas atividades informais como autoconstrução.

De acordo com o Sinduscon-SP, fatores internos do Brasil têm maior influência sobre essa revisão do que aspectos externos, como as tarifas aplicadas sobre produtos exportados para os Estados Unidos.

