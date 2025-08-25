Logo R7.com
Tempestades no Paquistão deixam centenas de mortos

Noroeste do país registra mais de 400 vítimas; alerta para deslizamentos emitido

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Quase 800 pessoas perderam a vida devido a intensas tempestades no Paquistão. A região noroeste, caracterizada por montanhas, foi a mais afetada, contabilizando mais de 400 mortes. O Departamento Meteorológico do país emitiu alertas sobre possíveis deslizamentos de terra nos próximos dias e informou que as chuvas devem persistir até o início de setembro.

Nos últimos anos, o Paquistão tem enfrentado eventos climáticos severos. Em 2022, mais de 1.700 pessoas morreram em consequência de chuvas fortes. As autoridades continuam monitorando a situação, especialmente nas províncias mais vulneráveis.

