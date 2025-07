Trump discute mudanças na ajuda militar à Ucrânia com líder da OTAN Reunião pode resultar em anúncio significativo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h57 ) twitter

Trump se reúne com secretário-geral da Otan e promete 'anúncio' sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne com o secretário-geral da OTAN na Casa Branca para discutir possíveis alterações na estratégia americana em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Espera-se um anúncio importante após o encontro.

Desde sua eleição, Trump tem buscado encerrar o conflito no leste europeu através de negociações diretas com Vladimir Putin. Apesar das tentativas de diálogo, Trump expressou insatisfação crescente com as ações russas na Ucrânia nas últimas semanas, indicando uma possível mudança de postura.

A reunião ocorre em meio a especulações sobre uma mudança na ajuda militar americana à Ucrânia. A inclusão de armamentos ofensivos poderia representar uma alteração significativa na abordagem dos Estados Unidos no conflito.

