Análise: segundo discurso de Lula no G20 foi oportuno e muito bem elaborado

O segundo discurso do presidente Lula no G20 foi oportuno e muito bem elaborado, afirmou Paulo Artaxo, cientista e professor da Universidade de São Paulo, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo o especialista, a fala do presidente brasileiro está alinhada ao que o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, tem defendido, a ideia de que o mundo precisa revalorizar o multilateralismo . “Lula tocou nas questões mais importantes da atualidade, aproveitando o contexto do G20, para costurar uma nova ordem econômica mundial, que visa construir um planeta mais justo, mais sustentável e menos desigual .”, explicou o professor.



O presidente Luís Inácio Lula da Silva fez o discurso de abertura da sessão sobre governança global no G20, nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. Em fala, ele destacou questões como a democracia e a desigualdade social.