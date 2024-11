'Democracia sob ameaça': Lula aborda pobreza e política em segundo discurso no G20; assista

Em seu segundo discurso no G20 nesta segunda-feira (18) , Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, afirmou que “não é segredo que a democracia está sob ameaça” e destacou a desigualdade social global e a má distribuição de riquezas como pontos de atenção.



O evento, que reúne nações para discussões ambientais e sociais, ocorre no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro e se estende até esta terça-feira (19). Lula declarou que, por reunir as maiores economias do mundo, “não há ninguém em melhor posição para mudar o curso da humanidade” do que os própios integrantes do G20.



O presidente também abordou conflitos externos e disse que “em meio às crescentes turbulências, a comunidade internacional parece resignada a apegar-se a disputas hegemônicas”. Ele voltará a discursar ao longo do encontro e anteriormente já havia mencionado o projeto de retirar o Brasil do mapa da fome até 2026 .