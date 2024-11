Associação de lojistas estima prejuízo de R$ 25 milhões após incêndio no Brás, em São Paulo

A Associação de Lojistas do Brás informou nesta quinta-feira (31) que estima um prejuízo de R$ 25 milhões para os comércios localizados no entorno do Shopping 25, na região do Brás, em São Paulo, afetado por um incêndio nesta quarta-feira (30) . De acordo com o presidente da organização, Fauze Yunes, as vendas realizadas pela internet estão ajudando a reduzir as perdas dos comerciantes que tiveram que fechar temporariamente suas lojas. Em função do trabalho dos bombeiros , algumas vias da região permanecem com acesso restrito, impedindo a abertura de lojas e outros estabelecimentos na área.