Bombeiros continuam buscas por sobreviventes em destroços de hotel que desabou na Argentina

O Corpo de Bombeiros continua a busca por sobreviventes nos destroços do hotel que desabou na cidade argentina de Villa Gesell, a cerca de 370 quilômetros da capital, Buenos Aires . Pelo menos sete pessoas continuam desaparecidas, todas integrantes do corpo de funcionários do hotel. Quatro pessoas foram detidas por suspeita de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.