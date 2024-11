Pelo menos 200 lojas foram destruídas pelo fogo no Brás

Pelo menos 200 lojas do Brás foram destruídas pelo incêndio que atingiu o Shopping 25 às 6h30 desta quarta-feira (30). O local está com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vencido desde 11 de agosto deste ano, de acordo com um documento público ao qual a Agência RECORD teve acesso. Mais de 70 bombeiros e 22 viaturas foram ao local do incêndio , um quarteirão entre as ruas Barão de Ladário, Oriente, Miller e Conselheiro Belisário, região central da capital.