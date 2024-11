Base na Lua: astronautas chineses são enviados ao espaço para testes do projeto

Três astronautas chineses foram enviados ao espaço nesta terça-feira (29) para testes do projeto de base lunar . A tripulação é composta por dois homens e uma mulher — a única engenheira espacial do sexo feminino no país. A equipe está a caminho da estação espacial Tiangong e irá conduzir experimentos que servem como estudo para a ambição chinesa de levar astronautas à Lua até 2030. Nessa nova etapa, por exemplo, serão testados tijolos feitos de componentes que simulam o solo lunar. A ideia é verificar como eles respondem a várias condições extremas, já que poderão servir no futuro para a construção de uma base na Lua. O lançamento da missão Shenzhou-19 foi considerado um sucesso.