‘Tijolo lunar’: conheça a invenção que pode ser usada para construções no satélite natural

Cientistas da China criaram um tijolo com materiais que simulam a superfície da Lua e deram um grande passo para possíveis construções no satélite natural. O tijolo lunar é três vezes mais resistente que as versões terrestres e foi projetado para suportar a variação de temperaturas e a radiação do espaço. Em breve, algumas amostras serão enviadas para a estação espacial chinesa para testes e deve retornar à Terra até o fim de 2025.