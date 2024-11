'Canções do Silêncio': conheça o teatro produzido por deficientes auditivos da Indonésia

O musical Canções do Silêncio, da Indonésia, está chamando a atenção do público e quebrando barreiras. A produção é realizada pelo grupo Fantasi Tulli, composto por 60 pessoas com deficiência auditiva , desde a equipe de gestão até o elenco. No espetáculo, não há vozes; os diálogos e letras das músicas são exibidos em telas, e os artistas se comunicam por meio da linguagem de sinais local. A peça, que levou três meses para ser produzida, retrata a história de uma escola de ensino médio para alunos com deficiência auditiva.



A Indonésia , quarto país mais populoso do mundo, com mais de 280 milhões de habitantes, possui aproximadamente dois milhões de pessoas com deficiência auditiva, o que reforça a importância da iniciativa.