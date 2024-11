Companhia aérea Azul chega a acordo milionário com credores de dívida para reestruturação financeira

A companhia aérea brasileira Azul anunciou, nesta segunda-feira (28), um acordo com os detentores de títulos de dívida da empresa para um financiamento adicional, visando a reestruturação financeira da empresa. A negociação prevê a chegada de cerca de US$ 500 milhões (aproximadamente R$2,8 bilhões na cotação atual) até o final deste ano, montante essencial para redução das dívidas e fortalecimento do caixa da companhia . O mercado brasileiro viu com bons olhos esta negociação, fazendo com que as ações da empresa disparassem cerca de 10% na manhã desta segunda-feira.