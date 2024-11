COP 30: governo do Pará já investiu R$ 4 bilhões para receber o evento em novembro de 2025

Mais de 6.000 trabalhadores foram contratados em Belém, no Pará, no primeiro semestre deste ano — só a construção civil gerou 5.000 novos empregos diretos e indiretos — para a COP-30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) em novembro de 2025 . São 30 obras em andamento nas áreas de saneamento, mobilidade e desenvolvimento urbano, entre elas, o Parque da Cidade, que vai sediar o evento, e o Porto Futuro 2, às margens da Baía do Guajará, onde será criado um complexo de lazer, gastronomia e bioeconomia. O investimento do governo do Pará é de R$ 4 bilhões e, no estado, já foram criados 247 mil postos de trabalho no primeiro semestre do ano, o que corresponde a um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2023.



A principal qualificação exigida pelos contratantes é a fluência em uma ou mais línguas estrangeiras. O programa estadual já capacitou 4.500 trabalhadores nas áreas de turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança do trabalho no Pará. A meta é qualificar 22 mil pessoas até 2025.