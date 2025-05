Degradação da Amazônia dispara 163% em dois anos

A degradação da floresta Amazônica aumentou 163% em dois anos, entre 2022 e 2024, segundo estudo da revista científica Global Change Biology.



Em 2024, mais de 25 mil km² de floresta foram degradados — índice que mede áreas prejudicadas, mas não erradicadas completamente. Já o desmatamento , que diz respeito à remoção total de vegetação, recuou 54% no mesmo período.



No último ano, mais de 5.800 m² foram desmatados na região, de acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).