Vídeo: mancha gigante atinge mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Uma mancha escura tingiu o mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (14). Ela é proveniente das lagoas de Jacarepaguá e se desloca do canal da Joatinga em direção ao mar.



A concessionária de saneamento da região informou que investiga a origem do fenômeno e trabalha para remover sedimentos e materiais do fundo das lagoas, com previsão de conclusão em 2027.