'Disque idoso': conheça novo canal de ajuda para população 60+ no Rio de Janeiro

O Governo do Rio de Janeiro lançou um canal de ajuda para a população com mais de 60 anos do estado nesta quarta-feira (23), chamado Disque Idoso. A ferramenta faz parte do programa de proteção de idosos e será realizada via atendimento telefônico, pelo número 165, e por aplicativo, integrado à central 190 da Polícia Militar. O serviço também envolve patrulhas da PM, que ficarão concentradas em Copacabana e no Leme, ambos na capital fluminense, e no bairro Jardim Icaraí, em Niterói, regiões que reúnem um grande número de idosos . Além disso, a Secretária de Juventude e Envelhecimento Saudável e a Secretária de Polícia Militar vão acompanhar as ações de proteção de urgência aprovadas pelo Poder Judiciário.