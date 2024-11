Conheça a idosa de 105 anos que sobreviveu ao furacão Milton nos EUA

Jane Houston é uma idosa de 105 anos que teve sua casa destruída por um tornado, consequente do furacão Milton , que atingiu os Estados Unidos no dia 9 de outubro. A mulher, que nasceu em 1919, sobreviveu ao fenômeno, mas não estava preparada para a sua chegada, já que ela e os vizinhos não estavam na rota do tornado. O banheiro da casa foi único cômodo da residência que ficou em pé.