Elon Musk investiu mais de R$ 1 bilhão para a campanha eleitoral de Donald Trump

O comitê de ação política do bilionário Elon Musk, o America PAC, gastou cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão, na cotação atual) para a campanha de eleição de Donald Trump , que venceu a disputa contra Kamala Harris para a presidência dos EUA. Os comitês de ação política são instituições privadas que, por lei, podem doar dinheiro para campanhas de políticos. A verba foi destinada, principalmente, a eleitores indecisos e para aqueles que estavam votando pela primeira vez, além de regiões historicamente dominadas pelos democratas .



Nas eleições dos Estados Unidos não existe um fundo eleitoral pré-determinado, e quem concorre a um cargo público pode financiar a campanha com recursos próprios, de doações individuais ou de comitês de ação política. Por isso, a campanha do republicano teve verba ilimitada financiada pelo bilionário.