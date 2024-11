Enel ainda não pagou multa pelo apagão de novembro de 2023

A concessionária Enel ainda não pagou a multa pelo apagão de novembro de 2023. Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a multa aplicada naquela época, no valor de quase R$ 166 milhões, foi suspensa pela Justiça Federal após a Enel mover processo contra a agência reguladora . Na ocasião, o juiz proibiu que a Aneel inscrevesse a concessionária de São Paulo no cadastro de empresas em débito com o governo federal. Essa decisão ainda não foi derrubada e, portanto, vale até que o mérito da ação seja julgado.



Desde 2018, quando assumiu a concessão em São Paulo, a Enel já foi multada em R$ 320 milhões pela agência reguladora. Ao todo, são sete multas e uma advertência recebidas. Cinco delas já foram quitadas, totalizando pouco mais de R$ 59 milhões em infrações pagas à agência federal. O apagão que persiste desde a última sexta-feira (11) na cidade de São Paulo é o terceiro em menos de um ano na capital paulista. Além do episódio de novembro de 2023, a região metropolitana de São Paulo enfrentou outro problema de falta de energia na região central, em março deste ano.