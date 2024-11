'Inflação do aluguel' sobe 1,52% em outubro de 2024

O IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), também conhecido com "inflação do aluguel", subiu 1,52% em outubro deste ano, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O indicador, que normalmente é usado para a correção inflacionária dos contratos de aluguel , acumula um aumento de 4,20% no ano e de 5,59% nos últimos 12 meses. A alta foi impulsionada em outubro por fatores como os efeitos climáticos adversos no Brasil e a crescente demanda global por commodities.