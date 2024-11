Líder do grupo terrorista Hamas morreu na posse de muito dinheiro e documentos

Segundo as Forças Armadas de Israel, o líder do grupo terrorista Hamas e idealizador do ataque de 7 de outubro, Yahya Sinwar, morreu na posse de muito dinheiro e documentos nesta quarta-feira (16). Sinwar e outros dois terroristas, sendo um deles o comandante de batalhão de Khan Yunis, foram mortos em uma operação de rotina na cidade de Rafah, na faixa de Gaza. O primeiro-ministro, de Israel Benjamin Netanyahu, afirmou que ‘a guerra não acaba aqui’ e ressaltou que a prioridade é o resgate de todos os reféns .