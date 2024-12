Romênia anula resultado das eleições presidenciais

O Tribunal Constitucional da Romênia anulou o primeiro turno das eleições presidenciais do país nesta sexta-feira (6) por suspeita de interferência russa no processo. O conselho de segurança do país identificou mais de 85 mil ataques cibernéticos durante o período eleitoral. Calin Georgescu, candidato da extrema-direita, aparecia com apenas um dígito de intenções de votos nas pesquisas eleitorais, mas recebeu 23% dos votos. Ele tem como uma de suas principais pautas o fim do apoio do país à Ucrânia, além de ser crítico à União Europeia. Georgescu disputaria o segundo turno contra a líder centrista Elena Lasconi, que recebeu 19% dos votos, no próximo domingo (8).