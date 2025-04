Mais de cem imigrantes são presos em operação em casa noturna nos EUA

Mais de cem imigrantes em situação irregular foram presos em uma casa noturna que funcionava de forma clandestina no subsolo de um shopping no Colorado, nos Estados Unidos, neste domingo (27).



A ação reuniu agentes federais e equipes da polícia local. Durante a abordagem, dezenas de armas e drogas foram apreendidas. Segundo as autoridades, entre os detidos há integrantes de uma facção criminosa da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a operação em uma rede social.