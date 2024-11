Teremos um avanço progressivo no combate à fome, explica especialista sobre discussão no G20

Segundo o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan, em entrevista para a RECORD NEWS nesta segunda-feira (18), a Aliança Global contra a Fome e Pobreza, proposta pelo governo brasileiro na cúpula do G20 , que acontece no Rio, deve ser elaborada em etapas para que o projeto seja um sucesso. Ele recordou o Acordo de Paris, em 2015, para combater as alterações climáticas e reduzir as emissões de gases do efeito estufa, assinado pelos países mais ricos, que queriam doar US$ 100 bilhões (cerca de R$ 574 bilhões, na cotação atual) anuais para a transição energética e proteger o clima do planeta. “Sabe o que aconteceu? Nada”, completou Trevisan.



Para o especialista, “organismos internacionais são presos a objetivos reais”, assim ele afirma que metas precisam ser estipuladas para os próximos anos e assim ter um avanço progressivo contra a fome . “Vamos imaginar que no primeiro ano vamos alcançar 20%, 30% do prometido [no combate à fome]. No segundo ou terceiro ano, talvez a gente alcance a metade. Acho que estamos saindo do zero e esse ponto é importante", disse.