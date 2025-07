Em primeiro discurso como presidente do PT, Edinho Silva agradece Lula e fala em unidade

Edinho Silva , ex-prefeito de Araraquara (SP), foi eleito presidente nacional do PT (Partido dos Trabalhadores) nesta segunda-feira (7). O candidato era apoiado pelo presidente Lula e era o favorito para o cargo. Silva ficará no comando da legenda até 2029.



“Eu já construirei [no processo de transição] uma forma de conduzir o partido onde eu serei o presidente de todas as correntes do PT”, afirmou em seu primeiro discurso. Ele irá tomar posse em agosto, durante um encontro nacional partidário. Ainda em sua fala, Silva agradeceu a confiança do presidente Lula e disse que "trabalhará incansavelmente pela unidade do PT".