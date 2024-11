‘Programa contra a fome pode não ser finalizado, mas vai sair do papel’, afirma especialista Brasil prioriza viabilizar financeiramente a aliança global, que será a marca do governo Lula à frente do G20

Hora News|Do R7 18/11/2024 - 12h35 (Atualizado em 18/11/2024 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share