Tomaria? Empresa cria cerveja preparada com água de esgoto

A empresa Brewerkz, de Singapura, no leste asiático, criou uma cerveja preparada com água de esgoto tratada e apresentou a invenção na COP 29 (29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) , que aconteceu no Azerbaijão, na sexta-feira (22). Por não possuir fontes naturais de água doce no território, Singapura realiza a dessalinização da água do mar e a sua reciclagem. Apesar do processo inusitado, a cerveja ressalta a importância de fornecer água potável para a população, que não para de crescer.