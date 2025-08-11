Logo R7.com
Milharal vira labirinto gigante com passagens secretas e se torna atração turística na França

Iniciativa visa valorizar a agricultura local e oferecer diversão para os visitantes

News das 10|Do R7

Um agricultor do interior da França inovou ao transformar um vasto campo de milho em um labirinto gigante repleto de curvas, enigmas e passagens secretas. Visitantes são atraídos pela oportunidade de resolver desafios no local.

A iniciativa, inspirada em exemplos dos Estados Unidos e da Alemanha, se consolidou como um ponto turístico da região, valorizando a agricultural local e oferecendo diversão aos visitantes.

