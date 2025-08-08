Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos

Dez pessoas morreram nesta sexta-feira (8) em decorrência das fortes chuvas na China . A força da água arrancou árvores e bloqueou estradas, e a lama formada chegou a 30 centímetros em algumas áreas, danificando carros e andares baixos de construções próximas. Um grupo precisou ser resgatado de um hotel inundado.



De acordo com autoridades locais, a tragédia ainda deixou 33 desaparecidos. O presidente Xi Jinping ordenou o uso de todos os meios possíveis para procurar as vítimas e esvaziar os imóveis em risco. O primeiro-ministro do país também ressaltou que as instalações de comunicação e transporte afetadas sejam reparadas o quanto antes.